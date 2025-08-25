Практика судів
Гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до членства в НАТО — МЗС Німеччини

08:29, 25 серпня 2025
За словами очільника МЗС Німеччини, гарантії Україні мають надати не лише європейські партнери, а й США та інші держави.
Гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до членства в НАТО — МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що майбутні безпекові гарантії для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вадефуль заявив, що Україна потребує гарантій безпеки, які «дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО».

За його словами, Київ не може розглядати територіальні поступки без отримання реальних гарантій захисту від можливої нової агресії.

«Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території, – ред.) буде в безпеці», — зазначив він.

Вадефуль висловив сподівання, що гарантії Україні нададуть не лише європейські партнери, а й США та інші держави. За його словами, близько 30 країн, включно з Японією, вже висловили готовність підтримати Київ.

Він підкреслив, що порушення таких гарантій фактично означатиме напад на Україну.

Очільник німецької дипломатії також наголосив, що майбутній мирний договір із Росією не повинен перетворитися на «диктаторський мир», який буде невигідним для України.

Міністр закликав Путіна зупинити війну й сісти за стіл переговорів. «Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України», — підсумував Вадефуль.

Німеччина МЗС Україна війна

