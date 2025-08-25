Практика судов
  1. В Украине

Кто оплачивает больничные во время мобилизации — разъяснение Пенсионного фонда

08:11, 25 августа 2025
Стало известно, кем оплачивается листок нетрудоспособности во время мобилизации. Разъяснение этого вопроса предоставило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Если страховой случай наступил во время исполнения государственного долга, такое лицо не приобретает статус застрахованного, так как на время мобилизации такие работники освобождаются от выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и за ними сохраняется только место работы и должность.

То есть в этот период работник, который был мобилизован, теряет статус застрахованного лица.

В этот период мобилизованным работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины, так как военнообязанные, призванные на военную службу во время мобилизации, в особый период, приобретают новый юридический статус — военнослужащие, в связи с чем на них должны распространяться другие нормы социальной защиты на случай временной потери трудоспособности.

Электронные листки нетрудоспособности, которые автоматически сформированы для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, по ним не нужно проводить расчеты и подавать заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины.

После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе на прежнем месте труда.

Оплата больничных осуществляется работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии согласно приказу.

Итак, период временной нетрудоспособности военнослужащего во время мобилизации оплачивается воинской частью.

