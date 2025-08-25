Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Военнослужащий обвинялся по ч. 4 ст. 402 УК за совершение неповиновения, то есть открытого отказа выполнить приказ начальника в условиях военного положения.

Как отмечала сторона обвинения, ему было доведено боевое распоряжение, в соответствии с которым он должен был спланировать и провести боевые действия, занять оборону, нарастить систему инженерно-фортификационного оборудования позиций, обустроить отсечные, дополнительные рубежи, взять под огневой контроль маршруты выдвижения противника, осуществить минирование и т.д. Однако он отказался выполнять боевое распоряжение в присутствии личного состава воинской части.

Обвиняемый вину не признал и дал следующие показания.

Пояснил, что проходил военную службу на должности стрелка. В августе 2023 года в устном порядке командир довел боевое распоряжение. Отдание приказа фиксировалось на видео.

Обвиняемый не отказывался от выполнения приказа, сообщил о невозможности его выполнения из-за проблем со здоровьем, просил предоставить медицинскую помощь. По указанным событиям проводилось служебное расследование.

Еще до указанных событий обвиняемый был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии. Невропатолог выдал направление на компьютерную томограмму. На следующий день обвиняемый предоставил результат КТ врачу-хирургу, который сообщил, что он непригоден к службе в десантно-штурмовых войсках. В дальнейшем он вернулся к месту дислокации воинской части, где ему так и не оказали медицинскую помощь, только кололи обезболивающее.

Копию справки ВВК обвиняемый отдал начальнику медицинской части. Также добавил, что до этого и после он выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья. Имел проблемы со спиной, ногами, еле ходил. Днем он строил, копал, носил бревна, ночью ходил в наряды, спал по 1,5 часа в сутки.

Хирург рекомендовал консультацию нейрохирурга по поводу протрузий, грыж позвоночника, онемения рук, ноги, однако в воинской части его просьбы по этому поводу проигнорировали, направления не дали.

Обратил внимание, что командование воинской части выдавало разные направления на ВВК, одним с определением пригодности к службе в ДШВ, другим – на общую пригодность. Обвиняемый просил выдать ему направление на ВВК именно на пригодность к службе в ДШВ, однако командир отказал в этом и сказал, чтобы тот больше не приходил к нему.

Сейчас состояние его здоровья неудовлетворительное, трудно ходить, на обследование, лечение направление так и не получил.

На уточняющие вопросы сообщил, что не мог выполнить приказ по состоянию здоровья, поскольку был пулеметчиком, необходимо было нести с собой значительный груз, а именно: пулемет весом 11 кг, боевой комплект к нему (6 пулеметных лент, вес каждой около 10 кг), запас воды. До позиций надо идти, а в случае обстрела – бежать, не менее 6 км. До этого он упал с таким грузом после взрыва в 10 метрах от него по дороге на позиции и не мог подняться. Транспорт там уже не ездит из-за постоянных обстрелов.

Защитник указал, что после построения военнослужащих и отдачи боевого распоряжения, начальник указал сделать шаг вперед из шеренги тем военным, которые не могут его выполнить и объяснить причину. Обвиняемый пояснил о невозможности выполнить боевое распоряжение по состоянию здоровья, потому что нуждался в лечении. Таким образом, он не отказывался от выполнения боевого распоряжения, а сообщил о невозможности его выполнения с указанием причин.

Считает, что действия подзащитного соответствовали требованиям ст. 37 Устава внутренней службы ВСУ, что не является открытым отказом от выполнения приказа.

Судом допрошены свидетели, исследованы письменные доказательства и аудиозапись. В частности из содержания аудиозаписи следует, что лицо мужского пола сообщает собеседнику, которым, по утверждению свидетеля, является обвиняемый, что если бы было направление на ВВК для определения пригодности для прохождения службы в ДШВ согласно приказу №402, то обвиняемый был бы признан непригодным.

Обвиняемый в судебном заседании подтвердил показания об обстоятельствах создания этой аудиозаписи, отметил, что это действительно его разговор с врачом при прохождении ВВК.

Что решил суд

Шевченковский районный суд Харькова 18 августа 2025 года вынес по этому делу 638/14121/23 оправдательный приговор. Суд пришел к следующим выводам.

По предписаниям графы 1 Таблицы «Б» дополнительных требований к состоянию здоровья Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденного Приказом Минобороны №402 по установленным комиссией статьям 64-в, 75-г Графы II Расписания болезней, обвиняемый является непригодным к службе в высокомобильных войсках и воздушно-десантных частях.

Кроме того, фактическая непригодность обвиняемого к прохождению военной службы в Десантно-штурмовых войсках подтверждается предоставленной стороной защиты копией справки ВВК воинской части, на обратной стороне которой врачом указано «Приказ 402 от 14.08.2008 таб 5 гр I 75 г непригодны в ДШВ».

Достоверность записи на обратной стороне справки ВВК подтверждается исследованной в судебном заседании аудиозаписью.

Приказом Минобороны №457, в тексте Положения слова «высокомобильные десантные» заменены словами «Десантно-штурмовые». В структуру Десантно-штурмовых войск входят аэромобильные подразделения, предназначенные для ведения десантно-штурмовых действий.

Несмотря на установление фактической непригодности обвиняемого к прохождению военной службы в Десантно-штурмовых войсках, в состав которых входит аэромобильный батальон воинской части, учитывая выводы Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенные в постановлении от 20 января 2025 года по делу № 759/2917/23, суд считает необходимым дать оценку наличию объективной возможности у обвиняемого выполнить боевое распоряжение.

Из содержания боевого распоряжения командира, усматривается, что оно предусматривало необходимость усиления подразделений дополнительными огневыми средствами, недопущение продвижения противника, наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования позиций, обустройство рубежей, взятие под огневой контроль маршрутов и т.д.

Из показаний обвиняемого следует, что он имел проблемы со спиной, ногами, еле ходил. Хирург рекомендовал ему консультацию нейрохирурга по поводу протрузий, грыж позвоночника, онемения рук, ноги, однако в воинской части его просьбы по этому поводу проигнорировали, направления не дали.

Из видеозаписи доведения боевого распоряжения усматривается, что обвиняемый сообщил о невозможности выполнения приказа из-за проблем со здоровьем, что подтвердили четыре свидетеля во время их допроса в судебном заседании.

Из письменных объяснений обвиняемого при проведении служебного расследования по факту невыполнения приказа следует, что он не может выполнять боевое распоряжение по состоянию здоровья.

В соответствии со справкой ВВК ему установлен диагноз: изолированный межпозвоночный остеохондроз поясничного отдела позвоночника, осложненный протрузиями межпозвоночных дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5 с периодическим болевым синдромом и незначительным нарушением функции; хроническая вертеброгенная люмбоишалгия с радикулопатией без нарушения функции.

По выводам врача по результатам магнитно-резонансной томографии обвиняемому установлены МР-признаки остеохондроза, спондилоартроза поясничного отдела позвоночника, грыжи межпозвоночных дисков в сегментах: L4-L5, L5-S1; МР-признаки остеохондроза, спондилоартроза шейного отдела позвоночника, протрузии межпозвоночных дисков в сегментах: С4-С5, С5-С6.

Согласно заключению врача-невролога установлены последствия перенесенной МВТ (9.07.23), ЗЧМТ: сотрясение головного мозга в виде устойчивого церебростенического, цефалгического синдромов, рассеянной неврологической симптоматики. Тиннитус. ПТСР. Вертеброгенная люмбоишалгия, грыжи межпозвоночных дисков в сегментах: L4-L5, L5-S1, выраженный болевой и миотонический синдромы. Рекомендовано ограничение физической нагрузки, консультации врачей, проведение медицинских исследований, лечение.

Указанные данные в своей совокупности подтверждают, что боевое распоряжение было направлено именно на проведение штурмовых, наступательных действий с целью восстановления утраченного положения, при этом обвиняемый имел серьезные проблемы со здоровьем, которые объективно препятствовали ему в выполнении приказа.

Не вызывает также у суда сомнения тот факт, что для выполнения указанного боевого распоряжения необходимо пребывание военнослужащего в надлежащем физическом состоянии с возможностью приложения значительных, интенсивных, длительных усилий для захода на боевые позиции и ведения штурмовых действий, передвижения в средствах индивидуальной защиты (бронежилет, шлем) и с оружием с боекомплектом.

Показания обвиняемого относительно причин невыполнения приказа, наличия проблем со здоровьем являются логичными, стабильными и последовательными, подтверждаются исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре медицинскими заключениями.

Также судом установлено, что жалобы на состояние здоровья обвиняемый начал высказывать со второй половины июля 2023 года, на что указывают показания свидетелей, после был направлен на прохождение ВВК.

Как до, так и после совершения инкриминируемого деяния обвиняемый принимал непосредственное участие в боевых действиях. Около месяца до совершения деяния он имел проблемы со здоровьем, о чем сообщал командованию. Заявление обвиняемого о невозможности выполнить боевое распоряжение из-за состояния здоровья является правдивым, подтвержденным, обоснованным и не было направлено на избежание выполнения приказа по надуманным, несуществующим причинам.

Следовательно, суд пришел к выводу о наличии у обвиняемого уважительной причины, которая делала невозможным выполнение им боевого распоряжения.

При этом, в соответствии с Уставом внутренней службы ВСУ о выполнении или невыполнении приказа военнослужащий обязан доложить командиру (начальнику), который отдал приказ, и своему непосредственному командиру (начальнику), а также указать причины невыполнения приказа или его несвоевременного (неполного) выполнения. Если военнослужащий понимает, что он не в состоянии выполнить приказ своевременно и в полном объеме, он об этом обязан доложить вышеуказанным лицам немедленно.

По предписаниям ст. 254 Устава, военнослужащие обязаны немедленно сообщить о заболевании непосредственному начальнику, который обязан направить больного в медпункт части.

Обвиняемый, получив приказ командира, доложил прямому начальнику о невозможности его выполнения и указал уважительную причину такой невозможности, действуя в соответствии с требованиями статей 37, 254 Устава.

Кроме того, в соответствии со ст. 335 Устава, на боевое дежурство запрещается назначать больных военнослужащих.

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 402 УК, состав которого является формальным, может быть совершено только с прямым умыслом.

По результатам исследования предоставленных доказательств, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказано наличие у обвиняемого умысла на совершение инкриминируемого ему преступления, а следовательно, в действиях обвиняемого отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК.

Невыполнение приказа было обусловлено не преступными намерениями обвиняемого и/или нежеланием им выполнить свой конституционный долг по защите государства, а его неудовлетворительным состоянием здоровья.

Собранными по делу доказательствами доказано, что обвиняемый, получив приказ командира, доложил прямому начальнику о невозможности его выполнения и указал причину, которая судом признается уважительной. Такими действиями обвиняемый не нарушил установленный порядок несения военной службы и не поставил под угрозу охраняемый статьей 402 УК объект, а именно установленный законом порядок подчинения, выполнения приказов и воинскую дисциплину.

При этом, если собранные и предоставленные стороной обвинения суду доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не позволяют сделать однозначный вывод «вне разумного сомнения» о доказанности обвинения, суд в соответствии с требованиями ст.17 УПК, ст. 62 Конституции Украины толкует все сомнения в пользу обвиняемого.

Когда собранные по делу доказательства не подтверждают обвинение и все возможности сбора дополнительных доказательств исчерпаны, суд обязан вынести оправдательный приговор.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает, что органом досудебного расследования не добыто и прокурором суду не предоставлено надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств в подтверждение виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения и наличия в его действиях состава уголовного правонарушения вне разумного сомнения. Стороной обвинения не доказано наличие субъективной стороны состава уголовного правонарушения, а именно наличие у обвиняемого умысла на совершение неповиновения, то есть открытого отказа выполнить приказ начальника, в условиях военного положения.

Согласно ст. 23 УК виной является психическое отношение лица к совершаемому действию или бездействию, предусмотренному этим Кодексом, и его последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Деяние, совершенное без вины, не образует состава преступления.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что обвиняемого следует признать невиновным и по суду оправдать в связи с недоказанностью в его деянии состава уголовного правонарушения.

