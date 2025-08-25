YouTube таємно тестує ШІ-фільтри, які змінюють вигляд відео без відома авторів

Користувачі YouTube помітили, що завантажені відео змінюються автоматично: зображення стає надто чітким, з різкими контурами й ефектом «пластикової картинки».

Протягом останніх тижнів YouTube почав непомітно змінювати зовнішній вигляд відео після завантаження. Глядачі повідомляють про «надто контрастні тіні» та «дивні різкі краї», які роблять ролики неприродно відретушованими. Про це повідомляє The Atlantic.

Автори обурені, адже це спотворює їхній контент і підриває довіру аудиторії.

Зокрема, автор під ніком Mr. Bravo поскаржився, що його «ретро-відео у стилі VHS» тепер виглядають зовсім інакше. Музичний блогер Ретт Шалл заявив, що YouTube, ймовірно, застосовує ШІ-апскейлінг, і це може створити враження, ніби він сам використовує штучний інтелект чи «діпфейки». «Це неминуче зруйнує довіру глядачів до мого контенту», — наголосив Шалл.

У коментарі Google (власник YouTube) речниця Еллісон То пояснила, що йдеться про «експеримент з технологіями покращення зображення для підвищення чіткості».

За її словами, YouTube використовує «традиційне машинне навчання» для розмитих кадрів, шуму та підвищення якості, а не генеративний ШІ. Водночас експерти зазначають, що такі методи дуже схожі на алгоритми дифузійних моделей, які лежать в основі генеративного відео.

Чому це викликає занепокоєння

Автори побоюються, що YouTube намагається «навчити» глядачів звикати до «ШІ-естетики» і робити її нормою. Це збігається з запуском нових інструментів YouTube для створення ШІ-контенту — наприклад, анімованих фото та відеоефектів.

Подібні практики впроваджують й інші соцмережі: Meta пропонує створювати власних ШІ-чатботів у Facebook та Instagram, Snapchat — генерувати нові фото із селфі, а TikTok вже має студію для створення ШІ-відео.

Критики вважають, що соціальні мережі поступово відходять від концепції «показуй себе» і перетворюються на платформи безособового алгоритмічного контенту. «Зміна моїх відео без згоди руйнує довіру до YouTube», — резюмував Шалл.

