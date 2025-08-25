YouTube тайно тестирует ШИ-фильтры, которые изменяют вид видео без ведома авторов

Пользователи YouTube заметили, что загруженные видео изменяются автоматически: изображение становится слишком четким, с резкими контурами и эффектом «пластиковой картинки».

Фото: theatlantic.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последние недели YouTube начал незаметно изменять внешний вид видео после загрузки. Зрители сообщают о «чрезмерно контрастных тенях» и «странных резких краях», которые делают ролики неестественно отретушированными. Об этом сообщает The Atlantic.

Авторы возмущены, ведь это искажает их контент и подрывает доверие аудитории.

В частности, автор под ником Mr. Bravo пожаловался, что его «ретро-видео в стиле VHS» теперь выглядят совсем иначе. Музыкальный блогер Ретт Шалл заявил, что YouTube, вероятно, применяет ИИ-апскейлинг, и это может создать впечатление, будто он сам использует искусственный интеллект или «дипфейки». «Это неизбежно разрушит доверие зрителей к моему контенту», — подчеркнул Шалл.

В комментарии Google (владелец YouTube) представитель Эллисон То объяснила, что речь идёт об «эксперименте с технологиями улучшения изображения для повышения чёткости».

По её словам, YouTube использует «традиционное машинное обучение» для устранения размытия, шума и повышения качества, а не генеративный ИИ. В то же время эксперты отмечают, что такие методы очень похожи на алгоритмы диффузионных моделей, которые лежат в основе генеративного видео.

Почему это вызывает беспокойство

Авторы опасаются, что YouTube пытается «приучить» зрителей привыкать к «ИИ-эстетике» и воспринимать её как норму. Это совпадает с запуском новых инструментов YouTube для создания ИИ-контента — например, анимированных фото и видеоэффектов.

Подобные практики внедряют и другие соцсети: Meta предлагает создавать собственных ИИ-чатботов в Facebook и Instagram, Snapchat — генерировать новые фото из селфи, а TikTok уже имеет студию для создания ИИ-видео.

Критики считают, что социальные сети постепенно отходят от концепции «показывай себя» и превращаются в платформы безличного алгоритмического контента. «Изменение моих видео без согласия разрушает доверие к YouTube», — резюмировал Шалл.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.