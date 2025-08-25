Жоден воїн не сказав, що він боронить «право говорити російською» – Олена Івановська

Мовний омбудсмен заявила, що питання мови у війську не можна перетворювати на політичний конфлікт.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що питання використання української мови у війську не слід загострювати чи перетворювати на політичне протистояння. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання про використання російської мови частиною військових.

«Це справді чутливе питання. Але, знаєте, мені здається, воно не настільки складне, як часто намагаються подати. Ми самі його ускладнюємо – емоціями, гучними заголовками, непродуктивними протиставленнями. А насправді відповідь значно простіша, якщо ми подивимось на реальність із повагою й вдячністю. Ще жоден воїн, який сьогодні тримає оборону країни, не сказав, що він боронить «право говорити російською». Вони воюють за Україну, за свободу, за життя своїх побратимів, за майбутнє своїх дітей. Просто багато з них – родом з російськомовного середовища, і це реальність, яку не можна перекреслити», – зазначила Івановська.

Вона підкреслила, що за мовним законодавством командири та керівний склад зобов’язані використовувати державну мову в службовій комунікації, і в багатьох підрозділах це вже стало частиною армійської культури. Водночас омбудсмен наголосила, що розуміння російської мови як не «нейтральної» має формуватися природно. «Ми не можемо і не маємо права нав’язувати це в момент, коли ці люди віддають найдорожче заради країни. Тому моя позиція – не форсувати. Не робити це політичним протистоянням. Замість того – створювати умови, щоби перехід на українську був легким та невимушеним», – додала вона.

Івановська зазначила, що після перемоги дискусія про мову в армії продовжиться, але вже на основі вдячності й довіри, без тиску.

На запитання про можливе запровадження посади «військового представника» в Секретаріаті мовного омбудсмена Івановська відповіла, що це перспективна ідея. «Військові мають величезний авторитет, вони є моральними лідерами, а отже – носіями впливу, зокрема і мовного. Їхній голос важливий у цій розмові. Але водночас маємо бути чесними: на сьогодні немає чіткого механізму, як така посада може функціонувати безпосередньо у війську або на фронті. Але якщо така ініціатива – в якійсь формі – стане реальною, підтриманою на рівні держави, Міністерства оборони, і знайде підтримку в самій військовій спільноті – ми, безумовно, готові до співпраці», – сказала вона.

