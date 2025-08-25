Ни один воин не сказал, что он защищает «право говорить на русском» – Елена Ивановская

Языковой омбудсмен заявила, что вопрос языка в армии нельзя превращать в политический конфликт.

Фото: mova-ombudsman.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что вопрос использования украинского языка в армии не следует обострять или превращать в политическое противостояние. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос об использовании русского языка частью военных.

«Это действительно чувствительный вопрос. Но, знаете, мне кажется, он не настолько сложный, как часто пытаются представить. Мы сами его усложняем – эмоциями, громкими заголовками, непродуктивными противопоставлениями. А на самом деле ответ гораздо проще, если мы посмотрим на реальность с уважением и благодарностью. Еще ни один воин, который сегодня защищает страну, не сказал, что он защищает «право говорить на русском». Они воюют за Украину, за свободу, за жизнь своих побратимов, за будущее своих детей. Просто многие из них – родом из русскоязычной среды, и это реальность, которую нельзя перечеркнуть», – отметила Ивановская.

Она подчеркнула, что согласно языковому законодательству командиры и руководящий состав обязаны использовать государственный язык в служебной коммуникации, и во многих подразделениях это уже стало частью армейской культуры. В то же время омбудсмен подчеркнула, что понимание русского языка как не «нейтрального» должно формироваться естественно. «Мы не можем и не имеем права навязывать это в момент, когда эти люди отдают самое дорогое ради страны. Поэтому моя позиция – не форсировать. Не делать это политическим противостоянием. Вместо этого – создавать условия, чтобы переход на украинский был легким и непринужденным», – добавила она.

Ивановская отметила, что после победы дискуссия о языке в армии продолжится, но уже на основе благодарности и доверия, без давления.

На вопрос о возможном введении должности «военного представителя» в Секретариате языкового омбудсмена Ивановская ответила, что это перспективная идея. «Военные имеют огромный авторитет, они являются моральными лидерами, а следовательно – носителями влияния, в том числе и языкового. Их голос важен в этом разговоре. Но в то же время мы должны быть честными: на сегодняшний день нет четкого механизма, как такая должность может функционировать непосредственно в армии или на фронте. Но если такая инициатива – в какой-то форме – станет реальной, поддержанной на уровне государства, Министерства обороны, и найдет поддержку в самом военном сообществе – мы, безусловно, готовы к сотрудничеству», – сказала она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.