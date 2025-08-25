Практика судів
  1. В Україні

Резидент Дія Сіті нараховує дивіденди фізичній особі — коли вони не оподатковуються

10:29, 25 серпня 2025
Фізичні особи, які отримують дивіденди від резидентів Дія Сіті, можуть бути звільнені від сплати ПДФО, якщо компанія не виплачувала дивіденди протягом двох попередніх років.
Резидент Дія Сіті нараховує дивіденди фізичній особі — коли вони не оподатковуються
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило порядок оподаткування дивідендів, які нараховують резиденти правового режиму Дія.City.

Що таке дивіденди

Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, дивіденди — це платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів у зв’язку з розподілом прибутку.

До дивідендів також прирівнюються:

  • грошові або негрошові виплати на користь засновників чи учасників у разі розподілу чистого прибутку;
  • доходи від операцій із цінними паперами у контрольованих операціях з нерезидентами, якщо вони перевищують рівень, що відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • заниження вартості товарів чи послуг, які продаються нерезидентам у контрольованих операціях;
  • виплати засновникам-нерезидентам у разі зменшення статутного капіталу, викупу корпоративних прав чи виходу учасника зі складу товариства.

Як оподатковуються дивіденди

Дохід у вигляді дивідендів оподатковується відповідно до п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Водночас, згідно з п.п. 170.5.5 п. 170.5 ст. 170 ПКУ, не включаються до оподатковуваного доходу дивіденди, які нараховує резидент Дія.City, що є платником податку на прибуток підприємств на особливих умовах, за умови, що він не виплачував дивіденди протягом двох календарних років поспіль.

Висновок

Таким чином, якщо компанія-резидент Дія.City дотримується вимоги щодо невиплати дивідендів протягом двох років, такі доходи для фізичної особи не підлягають оподаткуванню ПДФО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Дія ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова