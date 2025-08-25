Резидент Дія Сіті нараховує дивіденди фізичній особі — коли вони не оподатковуються

Фізичні особи, які отримують дивіденди від резидентів Дія Сіті, можуть бути звільнені від сплати ПДФО, якщо компанія не виплачувала дивіденди протягом двох попередніх років.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило порядок оподаткування дивідендів, які нараховують резиденти правового режиму Дія.City.

Що таке дивіденди

Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, дивіденди — це платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів у зв’язку з розподілом прибутку.

До дивідендів також прирівнюються:

грошові або негрошові виплати на користь засновників чи учасників у разі розподілу чистого прибутку;

доходи від операцій із цінними паперами у контрольованих операціях з нерезидентами, якщо вони перевищують рівень, що відповідає принципу «витягнутої руки»;

заниження вартості товарів чи послуг, які продаються нерезидентам у контрольованих операціях;

виплати засновникам-нерезидентам у разі зменшення статутного капіталу, викупу корпоративних прав чи виходу учасника зі складу товариства.

Як оподатковуються дивіденди

Дохід у вигляді дивідендів оподатковується відповідно до п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Водночас, згідно з п.п. 170.5.5 п. 170.5 ст. 170 ПКУ, не включаються до оподатковуваного доходу дивіденди, які нараховує резидент Дія.City, що є платником податку на прибуток підприємств на особливих умовах, за умови, що він не виплачував дивіденди протягом двох календарних років поспіль.

Висновок

Таким чином, якщо компанія-резидент Дія.City дотримується вимоги щодо невиплати дивідендів протягом двох років, такі доходи для фізичної особи не підлягають оподаткуванню ПДФО.

