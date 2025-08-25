Резидент Дія Сіті нараховує дивіденди фізичній особі — коли вони не оподатковуються

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило порядок оподаткування дивідендів, які нараховують резиденти правового режиму Дія.City.
Що таке дивіденди
Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, дивіденди — це платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів у зв’язку з розподілом прибутку.
До дивідендів також прирівнюються:
Як оподатковуються дивіденди
Дохід у вигляді дивідендів оподатковується відповідно до п. 170.5 ст. 170 ПКУ.
Водночас, згідно з п.п. 170.5.5 п. 170.5 ст. 170 ПКУ, не включаються до оподатковуваного доходу дивіденди, які нараховує резидент Дія.City, що є платником податку на прибуток підприємств на особливих умовах, за умови, що він не виплачував дивіденди протягом двох календарних років поспіль.
Висновок
Таким чином, якщо компанія-резидент Дія.City дотримується вимоги щодо невиплати дивідендів протягом двох років, такі доходи для фізичної особи не підлягають оподаткуванню ПДФО.
