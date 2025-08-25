Практика судов
Резидент Дія Сіті насчитывает дивиденды физическому лицу — когда они не облагаются налогом

10:29, 25 августа 2025
Физические лица, которые получают дивиденды от резидентов Дія Сіті, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ, если компания не выплачивала дивиденды в течение двух предыдущих лет.
Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило порядок налогообложения дивидендов, которые начисляют резиденты правового режима Дія.City.

Что такое дивиденды

Согласно п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, дивиденды — это платеж, который осуществляется юридическим лицом в пользу владельца корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг в связи с распределением прибыли.

К дивидендам также приравниваются:

  • денежные или неденежные выплаты в пользу основателей или участников в случае распределения чистой прибыли;
  • доходы от операций с ценными бумагами в контролируемых операциях с нерезидентами, если они превышают уровень, соответствующий принципу «вытянутой руки»;
  • занижение стоимости товаров или услуг, которые продаются нерезидентам в контролируемых операциях;
  • выплаты основателям-нерезидентам в случае уменьшения уставного капитала, выкупа корпоративных прав или выхода участника из состава общества.

Как облагаются дивиденды

Доход в виде дивидендов облагается налогом в соответствии с п. 170.5 ст. 170 НКУ.

В то же время, согласно п.п. 170.5.5 п. 170.5 ст. 170 НКУ, не включаются в облагаемый доход дивиденды, которые начисляет резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на особых условиях, при условии, что он не выплачивал дивиденды в течение двух календарных лет подряд.

Вывод

Таким образом, если компания-резидент Дія.City соблюдает требование о невыплате дивидендов в течение двух лет, такие доходы для физического лица не подлежат налогообложению НДФЛ.

