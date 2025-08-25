Резидент Дія Сіті насчитывает дивиденды физическому лицу — когда они не облагаются налогом

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило порядок налогообложения дивидендов, которые начисляют резиденты правового режима Дія.City.
Что такое дивиденды
Согласно п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, дивиденды — это платеж, который осуществляется юридическим лицом в пользу владельца корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг в связи с распределением прибыли.
К дивидендам также приравниваются:
Как облагаются дивиденды
Доход в виде дивидендов облагается налогом в соответствии с п. 170.5 ст. 170 НКУ.
В то же время, согласно п.п. 170.5.5 п. 170.5 ст. 170 НКУ, не включаются в облагаемый доход дивиденды, которые начисляет резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на особых условиях, при условии, что он не выплачивал дивиденды в течение двух календарных лет подряд.
Вывод
Таким образом, если компания-резидент Дія.City соблюдает требование о невыплате дивидендов в течение двух лет, такие доходы для физического лица не подлежат налогообложению НДФЛ.
