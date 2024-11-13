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Кияни в черговий раз закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не перекривати Дарницький міст

14:50, 13 листопада 2024
Автор петиції наголошує, що під час тривоги та навіть після її закінчення дуже важко потрапити з одного берега на інший.
Кияни в черговий раз закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не перекривати Дарницький міст
Джерело фото: Борис Корпусенко / Вечірній Київ
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Мешканці Києві з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували вже не першу по рахунку петицію із закликом не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог у місті. Наразі петицію 13271 на сайті Київської міської ради підписало уже більше 5 тисяч осіб.

Також вони просять не закривати проїзд Дарницьким мостом з лівого берега на правий під час повітряної тривоги. Автор петиції наголошує, що під час тривоги та навіть після її закінчення дуже важко потрапити з одного берега на інший.

«Як добратись на правий берег Києва під час повітряних тривог? На це поки «риторичне питання» хочуть почути відповідь жителі лівого берега та прилеглих районів до міста Києва, які під час тривоги та протягом не менш ніж двох годин після її закінчення:

- не можуть вчасно доїхати на роботу;
- не можуть вчасно відвідати лікарню;
- не можуть вчасно сісти на потяг;
- не можуть дістатись до укриття, їдучи в автомобілі», - вказує автор петиції.

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