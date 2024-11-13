Киевляне в очередной раз призывают не останавливать транспорт во время тревог и не перекрывать Дарницкий мост

Автор петиции отмечает, что во время тревоги и даже после ее окончания очень тяжело попасть с одного берега на другой.

Источник фото: Борис Корпусенко / Вечерний Киев

Жители с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали уже не первую по счету петицию с призывом не останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог в городе. В настоящее время петицию 13271 на сайте Киевского городского совета подписало уже более 5 тысяч человек.

Также они просят не закрывать проезд по Дарницкому мосту с левого берега на правый во время воздушной тревоги. Автор петиции отмечает, что во время тревоги и даже после ее окончания очень тяжело попасть с одного берега на другой.

«Как добраться на правый берег Киева во время воздушных тревог? На этот пока «риторический вопрос» хотят услышать ответ жители левого берега и близлежащих районов в Киев, которые во время тревоги и в течение не менее двух часов после ее окончания:

не могут своевременно доехать на работу;

не могут вовремя посетить больницу;

не могут вовремя сесть на поезд;

не могут добраться до укрытия, едя в автомобиле», - указывает автор петиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.