США выделили $1,35 млрд на социальные расходы – в том числе зарплаты учителям

$1,35 млрд гранта от США направят на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Как известно, Украина получила 1,35 млрд. долларов гранта от США.

Позже Министерство финансов Украины сообщило, что привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов США. Это – самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает Правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставления основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд. долларов США, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд. долларов США.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин вводит ежемесячную доплату 1000 гривен в зарплату учителей.

Министр образования на науки Оксен Лисовой пояснил, что механизм выплат будет автоматизирован и не потребует дополнительных действий от педагогов, поскольку его внедрение будет контролироваться МОН.

Также стало известно, будут ли работники детсадов получать доплату в 1000 гривен.

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