Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил, куда направят 1,35 млрд долларов гранта от США.

Фото: dw.com

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила 1,35 млрд. долларов гранта от США.

По его словам, эти средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Глава правительства отметил, что правительство США направило финансирование в координации с Министерством финансов США и Государственным департаментом США.

Ранее сообщалось, что в США осталось $9 млрд на военную помощь Украине.

Также мы писали, что Украина ожидает обещанный G7 в июне кредит 50 млрд долларов.

Добавим, Всемирный банк выделил для поддержки евроинтеграционных реформ в Украине $750 млн.

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