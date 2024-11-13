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После возмущения врачей из-за уменьшения разрешенной дозы морфина на рецепты НСЗУ извинилась и изменила указание

12:09, 13 ноября 2024
Врачи забили тревогу из-за уменьшения дозы морфина, которую можно было выписывать пациентам.
После возмущения врачей из-за уменьшения разрешенной дозы морфина на рецепты НСЗУ извинилась и изменила указание
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Украинские врачи забили тревогу из-за письма Национальной службы здоровья в медучреждения, в котором требовали выписывать не более 50 таблеток морфина одним рецептом. Как пишет УП.Жизнь, внимание к этому письму привлек онколог Андрей Гардашников, который подчеркнул, что такие ограничения на препарат являются катастрофой для паллиативных пациентов, потому что морфина по 1 рецепту не хватит даже на неделю для некоторых больных.

«Обычно аптека, имеющая лицензию на наркотические средства, одна на несколько общин. А с новыми требованиями к лицензированию есть риск, что и того не будет. Такому пациенту нужно будет обращаться к врачу за рецептом каждые 3-5 дней и ехать с ним в аптеку 20-40 километров. Это издевательство», – написала Лариса Дубова, директорка центра первичной медико-санитарной помощи в городе Хмельник.

После огласки НСЗУ попросила считать посланное письмо недействительным и извинилась перед пациентами и медицинским сообществом за неточности в письме относительно отпуска лекарственного средства в таблетках.

«Обновленное письмо НСЗУ уже отправлено аптечным учреждениям и предоставлятелям первичной и специализированной медицинской помощи. Письмо от 12.11.2024 № 40560/4-15-24 просим считать недействительным», - отметили в службе.

Также НСЗУ пояснила, что не будет производить перерасчеты по отпущенным рецептам на морфин в таблетках по 5 мг и 10 мг.

Согласно Правилам выписки рецептов, пациенты, получающие паллиативную помощь, могут быть обеспечены наркотическими средствами в объемах, не превышающих тридцатидневной потребности.

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