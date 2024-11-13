Після обурення лікарів через зменшення дозволеної дози морфіну на рецепти НСЗУ перепросила та змінила вказівку

Лікарі забили на сполох через зменшення дози морфіну, яку можна було виписувати пацієнтам.

Українські лікарі забили на сполох через лист Національної служби здоров'я до медзакладів, у якому вимагали виписувати не більш ніж 50 таблеток морфіну одним рецептом. Як пише УП.Життя, увагу до цього листа привернув онколог Андрій Гардашніков, який наголосив, що такі обмеження на препарат є катастрофою для паліативних пацієнтів, бо морфіну з 1 рецепта не вистачить навіть на тиждень для деяких хворих.

«Зазвичай аптека, яка має ліцензію на наркотичні засоби, одна на декілька громад. А з новими вимогами до ліцензування є ризик, що і тієї не буде. Такому пацієнту потрібно буде звертатися до лікаря по рецепт кожні 3-5 днів і їхати з ним до аптеки 20-40 кілометрів. Це знущання», – написала Лариса Дубова, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Хмільник.

Після розголосу НСЗУ попросила вважати надісланий лист недійсним та перепросила у пацієнтів та медичної спільноти за неточності у листі щодо відпуску лікарського засобу у таблетках.

«Оновлений лист НСЗУ вже надіслано аптечним закладам та надавачам первинної і спеціалізованої медичної допомоги. Лист від 12.11.2024 № 40560/4-15-24 просимо вважати недійсним», - зауважили у службі.

Також НСЗУ пояснила, що не здійснюватиме перерахунки по відпущеним рецептам на морфін у таблетках по 5 мг та 10 мг.

Згідно Правил виписування рецептів, пацієнти, які отримують паліативну допомогу, можуть бути забезпечені наркотичними засобами в обсягах, що не перевищують тридцятиденної потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.