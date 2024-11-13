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Після обурення лікарів через зменшення дозволеної дози морфіну на рецепти НСЗУ перепросила та змінила вказівку

12:09, 13 листопада 2024
Лікарі забили на сполох через зменшення дози морфіну, яку можна було виписувати пацієнтам.
Після обурення лікарів через зменшення дозволеної дози морфіну на рецепти НСЗУ перепросила та змінила вказівку
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Українські лікарі забили на сполох через лист Національної служби здоров'я до медзакладів, у якому вимагали виписувати не більш ніж 50 таблеток морфіну одним рецептом. Як пише УП.Життя, увагу до цього листа привернув онколог Андрій Гардашніков, який наголосив, що такі обмеження на препарат є катастрофою для паліативних пацієнтів, бо морфіну з 1 рецепта не вистачить навіть на тиждень для деяких хворих.

«Зазвичай аптека, яка має ліцензію на наркотичні засоби, одна на декілька громад. А з новими вимогами до ліцензування є ризик, що і тієї не буде. Такому пацієнту потрібно буде звертатися до лікаря по рецепт кожні 3-5 днів і їхати з ним до аптеки 20-40 кілометрів. Це знущання», – написала Лариса Дубова, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Хмільник.

Після розголосу НСЗУ попросила вважати надісланий лист недійсним та перепросила у пацієнтів та медичної спільноти за неточності у листі щодо відпуску лікарського засобу у таблетках.

«Оновлений лист НСЗУ вже надіслано аптечним закладам та надавачам первинної і спеціалізованої медичної допомоги. Лист від 12.11.2024 № 40560/4-15-24 просимо вважати недійсним», - зауважили у службі.

Також НСЗУ пояснила, що не здійснюватиме перерахунки по відпущеним рецептам на морфін у таблетках по 5 мг та 10 мг.

Згідно Правил виписування рецептів, пацієнти, які отримують паліативну допомогу, можуть бути забезпечені наркотичними засобами в обсягах, що не перевищують тридцятиденної потреби.

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