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США перевіряють рахунки росіян у найбільшому банку Швейцарії

16:57, 13 листопада 2024
США перевіряють російських клієнтів банку UBS.
США перевіряють рахунки росіян у найбільшому банку Швейцарії
Фото: ft.com
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США розпочали розслідування щодо російських клієнтів банку UBS. Це сталося після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами, пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Агентство із забезпечення дотримання санкцій США OFAC написало банку в рамках цього розслідування. Чиновник США сказав виданню, що швейцарський банк та виконавець провели переговори.

За словами одного з джерел, найвпливовіша у світі санкційна агенція OFAC надіслала листа до UBS.

Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS після порятунку кредитора. Credit Suisse впав у березні 2023 року після багатьох років скандалів від шпигунства до відмивання наркогрошей.

За словами одного з джерел, UBS прагне обмежити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути загрози штрафу.

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США санкції Швейцарія

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