США передали Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

З квітня по жовтень США передали Україні більшу частину обіцяних боєприпасів - 83%, засобів ППО - 67% і вогневих потужностей - 60%, — заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

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Після ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для України в квітні, Сполучені Штати поставили 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів ППО та 60% боєприпасів з американських складів. Про це повідомив представник Пентагону Патрик Райдер, передає Голос Америки.

За словами речника, 83% критично важливих боєприпасів включають артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо.

До 67% обіцяних засобів ППО входять ракети до Stinger і HAWK, а 60% зобов’язань США щодо вогневих засобів включають бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру.

У Пентагоні уточнили, що у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд.

Райдер зазначив, що коли зброя постачається зі складів США, Пентагон зазвичай доставляє її в Україну протягом кількох днів або тижнів. Якщо ж певне обладнання потребує ремонту і не може бути доставлене відразу, Міністерство оборони США швидко його відновлює і надсилає в Україну після завершення ремонтних робіт.

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