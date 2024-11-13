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На компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах виділили ще понад 17 млн гривень

21:52, 13 листопада 2024
Передбачено виділення із резервного фонду державного бюджету понад 17,7 мільйона гривень для покриття додаткових витрат за березень 2022 року — червень 2024 року.
На компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах виділили ще понад 17 млн гривень
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Уряд виділив ще понад 17 мільйонів гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах. Зокрема, як повідомляється, йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Документом передбачено виділення відповідним закладам із резервного фонду державного бюджету понад 17,7 мільйона гривень для покриття додаткових витрат за березень 2022 року — червень 2024 року. З них буде спрямовано:

  • більш ніж 900 тисяч гривень — МВС і МОЗ для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління;
  • понад 14,1 мільйона гривень — комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних і районних рад.

Надання зазначеної вище дотації з держбюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва здійснюватиме Мінреінтеграції.

Також більш ніж 2,6 мільйона гривень надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

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