Блінкен обговорить з Рютте, Боррелем і Сибігою збільшення допомоги Україні

Ентоні Блінкен терміново прибув у ЄС, щоб обговорити збільшення підтримки України до повернення Дональда Трампа у Білий дім.

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У середу, 13 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з офіційними особами НАТО та ЄС, щоб терміново обговорити питання збільшення підтримки України до повернення Дональда Трампа у Білий дім, передає France24.

Посадовець зустрінеться з головою НАТО Марком Рютте, головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Борреллем, його наступницею Каєю Каллас і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Екстрена поїздка сталася в той момент, коли перемога Трампа на виборах у поєднанні з політичною кризою в Німеччині посилює побоювання щодо майбутньої допомоги Україні в ключовий момент у боротьбі з вторгненням росії», ‒ зазначає видання.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.

Раніше ми писали, що у США залишилося $9 млрд на військову допомогу Україні.

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