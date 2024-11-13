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Блинкен обсудит с Рютте, Боррелем и Сибигой увеличение помощи Украине

10:18, 13 ноября 2024
Энтони Блинкен срочно прибыл в ЕС, чтобы обсудить увеличение поддержки Украины до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Блинкен обсудит с Рютте, Боррелем и Сибигой увеличение помощи Украине
Фото: depositphotos.com
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В среду, 13 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с официальными лицами НАТО и ЕС, чтобы срочно обсудить вопрос увеличения поддержки Украины до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, передает France24.

Чиновник встретится с главой НАТО Марком Рютте, главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Борреллем, его преемницей Каей Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Экстренная поездка произошла в тот момент, когда победа Трампа на выборах в сочетании с политическим кризисом в Германии усиливает опасения будущей помощи Украине в ключевой момент в борьбе с вторжением россии», – отмечает издание.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в США осталось $9 млрд на военную помощь Украине.

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США ЕС Украина

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