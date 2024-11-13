В США осталось $9 млрд на военную помощь Украине — представитель Пентагона

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что у Соединенных Штатов остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжение еще более чем на 9 миллиардов долларов.

В Министерстве обороны США разъяснили ситуацию с остаточными средствами, которые планируется использовать для военной помощи Украине. Речь идет о более чем $9 млрд. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает "Голос Америки".

Как уточняется, из остальных средств:

– $4,3 млрд утверждены Конгрессом в апреле

– $2,8 млрд стали доступны после перерасчетов

– $2,2 млрд доступны по программе USAI

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", - заявил представитель Пентагона.

Пет Райдер добавил, что после принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года, США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных способностей ПВО и 60% огневых возможностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.