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В США осталось $9 млрд на военную помощь Украине — представитель Пентагона

08:34, 13 ноября 2024
Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что у Соединенных Штатов остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжение еще более чем на 9 миллиардов долларов.
В США осталось $9 млрд на военную помощь Украине — представитель Пентагона
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В Министерстве обороны США разъяснили ситуацию с остаточными средствами, которые планируется использовать для военной помощи Украине. Речь идет о более чем $9 млрд. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает "Голос Америки".

Как уточняется, из остальных средств:

– $4,3 млрд утверждены Конгрессом в апреле
– $2,8 млрд стали доступны после перерасчетов
– $2,2 млрд доступны по программе USAI

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", - заявил представитель Пентагона.

Пет Райдер добавил, что после принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года, США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных способностей ПВО и 60% огневых возможностей.

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