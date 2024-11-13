У США залишилося $9 млрд на військову допомогу Україні — речник Пентагону

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що у Сполучених Штатів залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад 9 мільярдів доларів.

У Міністерстві оборони США роз'яснили ситуацію із залишковими коштами, які планується використати для військової допомоги Україні. Йдеться про понад $9 млрд. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає "Голос Америки".

Як уточнюється, з решти коштів:

– $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні

– $2,8 млрд стали доступними після перерахунків

– $2,2 млрд доступні за програмою USAI

“Ми продовжимо надавати допомогу і збираємося використовувати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії і боротьби з нею” – заявив речник Пентагону.

Пет Райдер додав, що після ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних здібностей ППО і 60% вогневих можливостей.

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