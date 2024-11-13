В Киеве ограничивали движение красной и зеленой линиями метро – на остановках образовались очереди

Наземные станции не работали во время воздушной тревоги.

В Киеве сегодня, 13 ноября, утром было ограничено движение по красной линии метро. Наземные станции не работают во время воздушной тревоги. Также станции метро «Славутич» и «Осокорки» на «зеленой» линии работали в режиме укрытия.

Движение поездов по «зеленой» линии осуществлялось от станции «Сырец» до станции «Выдубичи» и от станции «Позняки» до станции «Красный хутор».

Таким образом, после утренней тревоги в столичной подземке образовались большие очереди.

В 10:17 в Киеве раздался отбой тревоги, что означает, что метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

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