У Києві обмежували рух червоною та зеленою лініями метро – на зупинках утворилися черги

Наземні станції не працювали під час повітряної тривоги.

У Києві сьогодні, 13 листопада, вранці було обмежено рух червоною лінією метро. Наземні станції не працюють під час повітряної тривоги. Також станції метро «Славутич» та «Осокорки» на «зеленій» лінії працювали у режимі укриття.

Рух поїздів «зеленою» лінією здійснювався від станції «Сирець» до станції «Видубичі» та від станції «Позняки» до станції «Червоний хутір».

Таким чином, після ранкової тривоги в столичній підземці утворилися великі черги.

О 10:17 у Києві пролунав відбій тривоги, що означає, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

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