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На компенсации за безвозмездное размещение ВПЛ в заведениях выделили еще более 17 млн ​​гривен

21:52, 13 ноября 2024
Предусмотрено выделение из резервного фонда государственного бюджета более 17,7 миллиона гривен для покрытия дополнительных расходов за март 2022 — июнь 2024 года.
На компенсации за безвозмездное размещение ВПЛ в заведениях выделили еще более 17 млн ​​гривен
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Правительство выделило еще более 17 миллионов гривен на компенсации за безвозмездное размещение ВПЛ в заведениях. В частности, речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги во время безвозмездного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров. Документом предусмотрено выделение соответствующим заведениям из резервного фонда государственного бюджета более 17,7 миллиона гривен для покрытия дополнительных расходов за март 2022 — июнь 2024 года. Из них будет направлено:

  • более чем 900 тысяч гривен — МВД и Минздраву для выплат компенсаций учреждениям государственной формы собственности, относящихся к сфере их управления;
  • более 14,1 миллиона гривен — коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.

Предоставление указанной выше дотации из госбюджета местным бюджетам по утвержденному распределению между областными бюджетами и бюджетом Киева будет осуществлять Минреинтеграции.

Также более 2,6 миллиона гривен предоставляется областным военным администрациям для выплат компенсаций частным заведениям (кроме частных учебных заведений).

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