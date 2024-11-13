США передали Украине 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО – Пентагон

После принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины в апреле Соединенные Штаты поставили 83% обещанных боеприпасов, 67% средств ПВО и 60% боеприпасов из американских складов. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Голос Америки.
По словам спикера, 83% критически важных боеприпасов включают артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS.
В 67% обещанных средств ПВО входят ракеты в Stinger и HAWK, а 60% обязательств США по огненным средствам включают бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра.
В Пентагоне уточнили, что у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжение еще более чем на $9 млрд.
Райдер отметил, что когда оружие поставляется из составов США, Пентагон обычно доставляет его в Украину в течение нескольких дней или недель. Если же определенное оборудование нуждается в ремонте и не может быть доставлено сразу, Министерство обороны США быстро его восстанавливает и посылает в Украину после завершения ремонтных работ.
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