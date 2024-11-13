США проверяют счета россиян в крупнейшем банке Швейцарии

США проверяют российские клиенты банка UBS.

Фото: ft.com

США начали расследование в отношении российских клиентов банка UBS. Это произошло после покупки Credit Suisse, что усилило контроль над одним из крупнейших в мире управляющих активами, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC написало банку в рамках этого расследования. Чиновник США сказал, что швейцарский банк и исполнитель провели переговоры.

По словам одного из источников, самое влиятельное в мире санкционное агентство OFAC направило письмо в UBS.

Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS после спасения кредитора. Credit Suisse упал в марте 2023 года после многих лет скандалов от шпионажа до отмывания наркоденег.

По словам одного из источников, UBS стремится ограничить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и закрывая счета во избежание угрозы штрафа.

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