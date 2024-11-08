Всемирный банк выделил для поддержки евроинтеграционных реформ в Украине $750 млн

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины.

Фото: CBN News

Всемирный банк выделяет Украине новый пакет поддержки на сумму 750 млн. долларов. Средства поступят в рамках проекта «Поддержка обновления путем разумного фискального управления». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Реализация программы поможет укрепить работу государственных институций в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено», – заявил он.

На сайте Всемирного банка отмечается, что финансирование включает 450 млн долларов из поддерживаемого Японией трастового фонда ADVANCE Ukraine и кредит в размере 300 млн из Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) по восстановлению Украины и Молдовы.

Ранее сообщалось, что Япония выделит Украине более $3 млрд из замороженных российских активов.

Добавим, Нидерланды инвестируют 400 млн евро в производство украинских беспилотников.

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