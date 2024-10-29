Япония выделит Украине более $3 млрд из замороженных российских активов

Япония присоединяется к поддержке Украины в G7, выделив 3 миллиарда долларов.

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Япония предоставит Украине более 3 миллиардов долларов в рамках финансовой поддержки G7. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Средства являются частью более широкого пакета на сумму 50 миллиардов долларов, который покрывается за счет замороженных российских активов.

Поддержку в рамках этой инициативы ранее подтвердили ЕС, США и Великобритания.

«Спасибо Правительству Японии за солидарность. Призываем всех наших партнеров направить замороженные российские активы в пользу Украины. Должны заставить агрессора платить», - подчеркнул Шмыгаль.

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