Японія виділить Україні понад $3 млрд із заморожених російських активів

Японія долучається до підтримки України в G7, виділивши 3 мільярди доларів.

Джерело фото: TrueUA

Японія надасть Україні понад 3 мільярди доларів у межах фінансової підтримки G7. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти є частиною ширшого пакета на суму 50 мільярдів доларів, що покривається за рахунок заморожених російських активів.

Підтримку в межах цієї ініціативи раніше підтвердили ЄС, США та Велика Британія.

«Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити», – наголосив Шмигаль.

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