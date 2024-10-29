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Японія виділить Україні понад $3 млрд із заморожених російських активів

11:19, 29 жовтня 2024
Японія долучається до підтримки України в G7, виділивши 3 мільярди доларів.
Японія виділить Україні понад $3 млрд із заморожених російських активів
Джерело фото: TrueUA
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Японія надасть Україні понад 3 мільярди доларів у межах фінансової підтримки G7. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти є частиною ширшого пакета на суму 50 мільярдів доларів, що покривається за рахунок заморожених російських активів.

Підтримку в межах цієї ініціативи раніше підтвердили ЄС, США та Велика Британія.

«Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити», – наголосив Шмигаль.

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Японія

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