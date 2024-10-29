Делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення можливої присутності військ КНДР у росії

Південна Корея направляє делегацію до України для розслідування участі північнокорейських солдатів у війні.

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль повідомив, що цього тижня делегація з Південної Кореї планує відвідати Україну для обговорення інформації про можливе розгортання північнокорейських військ у росії та для координації співпраці. Про це пише Yonhap з посиланням на офіс президента після телефонної розмови Юн Сук Йоля з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Перед візитом в Україну, 29 жовтня, делегація надасть брифінг Комітету ЄС з питань політики та безпеки. Також Yonhap, посилаючись на дані розвідки, повідомляє, що деякі північнокорейські генерали та військовослужбовці КНДР, ймовірно, вже перебувають у зоні бойових дій.

«Мобілізація військ між Північною Кореєю та росією триває. Ми перевіряємо можливість розгортання частини (північнокорейського — ред.) персоналу, зокрема високопоставлених військових, на передовій», — заявив представник південнокорейської розвідки, додавши, що російські військові проводять навчання для північнокорейських солдатів, навчаючи їх основним військовим термінам російською мовою, хоча мовний бар'єр створює значні труднощі.

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