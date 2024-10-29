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Прокуратура Філадельфії подала до суду на Ілона Маска через «лотерею» в $1 млн для виборців

10:25, 29 жовтня 2024
Перший чек $1 млн за підтримку передвиборчого комітету AmericaPAC Маска було вручено минулого тижня.
Прокуратура Філадельфії подала до суду на Ілона Маска через «лотерею» в $1 млн для виборців
Джерело фото: ukrinform
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Головний прокурор Філадельфії подав до суду на Ілона Маска та його політичний комітет (PAC), який підтримує Дональда Трампа, з вимогою зупинити щоденні розіграші грошових призів у розмірі 1 мільйона доларів серед виборців Пенсільванії. Про це повідомляє DW.

Минулого тижня Маск оголосив, що щодня виплачуватиме 1 мільйон доларів зареєстрованим виборцям у Пенсільванії, які підпишуть петицію про внесення змін до Конституції США. Серед підписантів, які підтримають ініціативу Маскового передвиборчого комітету AmericaPAC, буде обрано випадкового переможця. Петиція, зокрема, виступає за збереження прав, гарантованих Першою та Другою поправками, що захищають свободу слова і право на носіння зброї.

Перший чек було вручено учаснику події в міській раді минулої суботи. Прокуратура назвала цю «лотерею» незаконною, вимагаючи її негайного припинення.

На такі дії Міністерство юстиції США розпочало розслідування можливих порушень лотереї America PAC Ілона Маска.

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суд США Дональд Трамп Ілон Маск

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