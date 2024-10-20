Ілон Маск пообіцяв щодня виплачувати 1 мільйон доларів випадковому виборцю в США

Маск до початку виборів у США щоденно розігруватиме 1 мільйон доларів серед тих, хто підписав його петицію про свободу слова і носіння зброї.

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв щодня до виборів президента США у листопаді виплачувати 1 мільйон доларів тому, хто підпише петицію на підтримку першої і другої поправок до Конституції США. Про це повідомляє Reuters.

Ця ініціатива покликана заохотити виборців, особливо в штаті Пенсильванія, зареєструватися для голосування на виборах.

У петиції, яку Маск просить людей підписати, йдеться: «Перша і Друга поправки гарантують свободу слова і право на носіння зброї. Ставлячи свій підпис нижче, я зобов'язуюсь підтримати Першу і Другу поправки».

Так, Ілон Маск заснував America PAC - організацію політичних дій на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Група допомагає мобілізувати та реєструвати виборців у штатах, де відбуватимуться вибори.

Перший чек на 1 мільйон доларів було вручено під час мітингу в Гаррісбурзі, штат Пенсильванія. Згідно з фінансовими звітами, Маск вже вклав 75 мільйонів доларів у цей політичний комітет.

«Ми справді хочемо, щоб якомога більше людей підписали цю петицію, тому маю для вас сюрприз. Ми розіграємо мільйон доларів серед людей, які підписали петицію. Щодня, аж до виборів», — заявив він під час виступу.

Експерти з виборчого права не можуть дійти висновку, чи є ця пропозиція порушенням закону, повідомляє Wall Street Journal.

Водночас у посібнику Міністерства юстиції зазначається, що платити людям для спонукання до певних дій або винагороджувати їх за участь у голосуванні є злочином, за який передбачається ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.