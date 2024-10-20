Meta випускає модель штучного інтелекту, яка може перевіряти роботу інших ШІ

Це може значно скоротити використання людського ресурсу в процесі навчання штучного інтелекту.

Корпорація Meta анонсувала модель штучного інтелекту, яка здатна перевіряти роботу інших моделей ШІ. Про це повідомляє Reuters.

Вказується, що технологія може змінити спосіб, у який здійснюється оцінка та розвиток штучного інтелекту, адже вона дозволяє зменшити участь людей у процесі оцінювання та вдосконалення алгоритмів.

Новий штучний інтелект використовує підхід «ланцюга думок», що дозволяє розбивати складні завдання на менші логічні кроки. Це покращує здатність моделі давати точні відповіді на запитання, пов'язані з математикою, наукою та кодуванням.

Видання зазначає, що модель вчиться на власних помилках, завдяки чому підвищується її ефективність у вирішенні складних задач. Це може значно скоротити використання людського ресурсу в процесі навчання ШІ.

Тому дослідники Meta використали дані, повністю згенеровані штучним інтелектом, для навчання моделі оцінювача, усунувши людський вхід на цьому етапі. Meta сподівається, що новий підхід дозволить використовувати моделі ШІ для оцінювання та навчання інших моделей, знижуючи витрати на цей процес і підвищуючи його ефективність.

Використання синтетичних даних: модель оцінювача була навчена виключно на даних, згенерованих ШІ. Це дозволяє відмовитися від участі людини на етапі збору та анотації даних, що є важливим для автоматизації процесу.

Meta також представила додаткові інструменти штучного інтелекту, серед яких:

Оновлення моделі Segment Anything для покращення ідентифікації об’єктів на зображеннях.

Інструмент, що прискорює генерацію відповідей великими мовними моделями (LLM).

Нові набори даних для дослідження неорганічних матеріалів.

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