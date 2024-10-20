Meta выпускает модель искусственного интеллекта, которая может проверять работу других ИИ

Это может значительно сократить использование человеческого ресурса в процессе обучения искусственному интеллекту.

Корпорация Meta анонсировала модель искусственного интеллекта, способную проверять работу других моделей ИИ. Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что технология может изменить способ оценки и развития искусственного интеллекта, ведь она позволяет уменьшить участие людей в процессе оценки и совершенствования алгоритмов.

Новый искусственный интеллект использует подход «цепи мыслей», позволяющий разбивать сложные задачи на меньшие логические шаги. Это улучшает способность модели давать точные ответы на вопросы, связанные с математикой, наукой и кодированием.

Издание отмечает, что модель учится на своих ошибках, благодаря чему повышается ее эффективность в решении сложных задач. Это может значительно сократить использование человеческого ресурса в процессе обучения ИИ.

Поэтому исследователи Meta использовали данные, полностью сгенерированные искусственным интеллектом, для обучения модели оценщика, устранив вход человека на этом этапе. Meta надеется, что новый подход позволит использовать модели ИИ для оценки и обучения другим моделям, снижая затраты на этот процесс и повышая его эффективность.

Использование синтетических данных: модель оценщика была обучена исключительно на данных, сгенерированных ИИ. Это позволяет отказаться от участия человека на этапе сбора и аннотации данных, что важно для автоматизации процесса.

Meta также представила дополнительные инструменты искусственного интеллекта, среди которых:

Обновление модели Segment Anything для улучшения идентификации объектов на изображениях.

Инструмент, ускоряющий генерацию ответов большими языковыми моделями (LLM).

Новые наборы данных по исследованию неорганических материалов.

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