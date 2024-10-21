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На Буковине мужчина обустроил в собственном помещении подпольное казино для «проверенных клиентов»

07:00, 21 октября 2024
Буковинца подозревают в организации нелегального игорного бизнеса в собственном нежилом помещении.
На Буковине мужчина обустроил в собственном помещении подпольное казино для «проверенных клиентов»
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Жителю Черновицкого района сообщено о подозрении в организации подпольного казино, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, гражданин, по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами, более двух лет обеспечивал работу подпольного игорного заведения на территории Черновицкой области.

Для организации азартных игр без лицензии гражданин использовал собственное нежилое помещение, где разместил специальную компьютерную технику с необходимым программным обеспечением. Заведение работало только с проверенными «клиентами».

В настоящее время устанавливаются все причастные к преступлению лица.

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