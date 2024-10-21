На Буковині чоловік облаштував у власному приміщенні підпільне казино для «перевірених клієнтів»

Буковинця підозрюють в організації нелегального грального бізнесу у власному нежитловому приміщенні.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Мешканцю Чернівецького району повідомлено про підозру в організації підпільного казино, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, громадянин, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, більше двох років «забезпечував» роботу підпільного грального закладу на території Чернівецької області.

Для організації азартних ігор без ліцензії громадянин використовував власне нежитлове приміщення, де розмістив спеціальну комп’ютерну техніку з необхідним програмним забезпеченням. Заклад працював лише з перевіреними «клієнтами».

Наразі встановлюються всі причетні до злочину особи.

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