У Києві обмежать рух однією з вулиць у Дніпровському районі — що слід знати

Із 21 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Дениса Рачінського

У Києві обмежать рух однією з вулиць у Дніпровському районі. Про це повідомляє Київавтодор.

Так, із 21 до 31 жовтня, з 08:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Дениса Рачінського у Дніпровському районі.

Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Рух транспорту буде частково обмежено.

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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