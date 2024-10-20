В Киеве ограничат движение одной из улиц в Днепровском районе — что нужно знать

С 21 по 31 октября частично будут ограничивать движение по улице Дениса Рачинского

В Киеве ограничат движение одной из улиц в Днепровском районе. Об этом сообщает Киевавтодор.

Так, с 21 по 31 октября, с 08:00 до 18:00, частично будут ограничивать движение по улице Дениса Рачинского в Днепровском районе.

Дорожники будут производить ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Евгения Маланюка до улицы Каховской. Движение транспорта будет частично ограничено.

Киевлян просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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