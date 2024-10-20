Илон Маск пообещал ежедневно выплачивать 1 миллион долларов случайному избирателю в США

Маск к началу выборов в США будет ежедневно разыгрывать 1 миллион долларов среди подписавших его петицию о свободе слова и ношении оружия.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал ежедневно до выборов президента США в ноябре выплачивать 1 миллион долларов тому, кто подпишет петицию в поддержку первой и второй поправок в Конституцию США. Об этом сообщает Reuters.

Эта инициатива призвана привлечь избирателей, особенно в штате Пенсильвания, зарегистрироваться для голосования на выборах.

В петиции, которую Маск просит людей подписать, говорится: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Задавая свою подпись ниже, я обязуюсь поддержать Первую и Вторую поправки».

Так, Илон Маск основал America PAC – организацию политических действий в поддержку президентской кампании Дональда Трампа. Группа помогает мобилизовать и регистрировать избирателей в штатах, где будут проходить выборы.

Первый чек на 1 миллион долларов был вручен во время митинга в Гаррисбурге, штат Пенсильвания. Согласно финансовым отчетам, Маск уже вложил 75 миллионов долларов в этот политический комитет.

«Мы действительно хотим, чтобы как можно больше людей подписали эту петицию, поэтому имею для вас сюрприз. Мы разыграем миллион долларов среди людей, подписавших петицию. Каждый день, вплоть до выборов», — заявил он во время выступления.

Эксперты по избирательному праву не могут сделать вывод, является ли это предложение нарушением закона, сообщает Wall Street Journal.

В то же время, в пособии Министерства юстиции отмечается, что платить людям для побуждения к определенным действиям или вознаграждать их за участие в голосовании является преступлением, за которое предусматривается заключение.

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