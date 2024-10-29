У реєстри МТСБУ, Держгеокадастру, НАЗК та СБУ інтегрують передачу судових рішень

На сьогодні судові рішення, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень вже передаються в 9 державних баз даних.

Фото: equivant-court.com

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що до кінця 2024 року заплановано інтегрувати передачу судових рішень у реєстри МТСБУ, Держгеокадастру, НАЗК та СБУ.

Впроваджений ДП «ІСС» модуль автоматизованої взаємодії дозволив створювати взаємодії ЄДРСР з іншими державними базами даних.

У ДП зазначають, що на сьогодні судові рішення, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень вже передаються в 9 державних баз даних.

Модуль автоматизованої взаємодії було впроваджено в промислову експлуатацію державним підприємством «Інформаційні судові системи» у 2024 році.

Вказаний ІТ-інструмент дав змогу створювати взаємодії ЄДРСР з іншими системами.

Таким чином, з 2023 рішення передаються в такі бази даних:

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

- Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

- Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

- Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

- Єдина інформаційна система соціальної сфери.

У 2024 році ІТ-спеціалістами ДП «ІСС» впроваджено промислову взаємодію із такими реєстрами, як:

- Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

- Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

- Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу;

«Запровадження таких взаємодії між державними базами даних дає змогу суттєво прискорити надання такої інформації у системи, для яких вона була критично важливою для роботи, та економити ресурси на створенні таких взаємодій», - зауважив Мартин Герасим, директор департаменту розробки програмного забезпечення ДП «ІСС».

Інформаційна взаємодія ЄДРСР щодо передачі судових рішень, які набрали законної сили, а також тих, які підлягають негайному виконанню, в інші державні реєстри дає змогу забезпечити можливість здійснення державними органами визначених законом повноважень.

За словами Мартина Герасима, до кінця року ДП «ІСС» заплановано інтегрувати передачу рішень у реєстри МТСБУ, Держгеокадастру, НАЗК та СБУ.

Раніше ми писали, що ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.

Також повідомлялося, що Кабмін доручив звірити дані Демографічного реєстру з даними реєстру платників податків.

Додамо, у держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки.

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