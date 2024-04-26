Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

16:05, 26 квітня 2024
Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.
У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, раніше траплялися випадки, коли реєстраційні дії проводилися на підставі підроблених судових рішень. Зокрема, це могло статися і без вини державного реєстратора, коли йому приносили документи, які містять всі необхідні зовнішні реквізити, підпис, печатку суду тощо.

Як раніше пояснювали в Офісі протидії рейдерству, за відсутності можливості перевірки поданого примірника шляхом інформаційної взаємодії відповідного державного реєстру та Єдиного державного реєстру судових рішень державний реєстратор зобов’язаний зробити запит до відповідного суду. Порушення цього обов’язку призводить до державної реєстрації на підставі неіснуючого судового рішення.

Водночас трапляється й інша ситуація – заявник надав судове рішення, яке дійсно прийнято, водночас, потім виявляється, що на час державної реєстрації рішення вже оскаржене і навіть скасоване судом вищої інстанції.

Тож, реєстраційне законодавство передбачає перевірку поданого документу, а до забезпечення електронної взаємодії між відповідним державними реєстрами – зробити запит до суду.

26 квітня ДП «Інформаційні судові системи» повідомило, що «здійснити реєстраційні дії щодо прав на нерухоме майно стало значно зручніше».

Так, завдяки запровадженій інформаційній взаємодії між Державною судовою адміністрацією та Міністерством юстиції України, державний реєстратор має можливість отримати електронний примірник судового рішення за визначеними параметрами.

Вказана взаємодія реалізована державними підприємствами «Інформаційні судові системи» та «Національні інформаційні системи» і здійснюється на безоплатній основі, шляхом надсилання електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, до ресурсів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Отже, держреєстратор буде бачити безпосередньо – чи не підроблене судове рішення, чи набуло воно чинності тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у липні 2023 року ДП «ІСС» повідомило, що судді отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. В Електронному кабінеті судді тепер є можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.

Автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами – Рада суддів

Положення про автоматизовану систему документообігу суду буде викладено в новій редакції – Рада суддів.

Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Після скасування статусу обмежено придатних чоловіків розділять на п’ять категорій, а також оновлять Розклад хвороб для визначення придатності

Окремо виділять тих, хто придатний до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до безпосередньої участі в бойових діях, а також оновлять Розклад хвороб, за яким визначають ступінь придатності.

Як громадянам отримати ефективний доступ до компенсації за зруйноване житло – ГО «Поверни своє» спільно з проектом Ради Європи виробили пропозиції з удосконалення адмінпроцедури і судового механізму

Засновниця ГО «Поверни своє» Ольга Оніщук під час круглого столу презентувала конкретні рекомендації, які зможуть забезпечити доступ громадян до отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси