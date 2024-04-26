У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.

Як відомо, раніше траплялися випадки, коли реєстраційні дії проводилися на підставі підроблених судових рішень. Зокрема, це могло статися і без вини державного реєстратора, коли йому приносили документи, які містять всі необхідні зовнішні реквізити, підпис, печатку суду тощо.

Як раніше пояснювали в Офісі протидії рейдерству, за відсутності можливості перевірки поданого примірника шляхом інформаційної взаємодії відповідного державного реєстру та Єдиного державного реєстру судових рішень державний реєстратор зобов’язаний зробити запит до відповідного суду. Порушення цього обов’язку призводить до державної реєстрації на підставі неіснуючого судового рішення.

Водночас трапляється й інша ситуація – заявник надав судове рішення, яке дійсно прийнято, водночас, потім виявляється, що на час державної реєстрації рішення вже оскаржене і навіть скасоване судом вищої інстанції.

Тож, реєстраційне законодавство передбачає перевірку поданого документу, а до забезпечення електронної взаємодії між відповідним державними реєстрами – зробити запит до суду.

26 квітня ДП «Інформаційні судові системи» повідомило, що «здійснити реєстраційні дії щодо прав на нерухоме майно стало значно зручніше».

Так, завдяки запровадженій інформаційній взаємодії між Державною судовою адміністрацією та Міністерством юстиції України, державний реєстратор має можливість отримати електронний примірник судового рішення за визначеними параметрами.

Вказана взаємодія реалізована державними підприємствами «Інформаційні судові системи» та «Національні інформаційні системи» і здійснюється на безоплатній основі, шляхом надсилання електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, до ресурсів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Отже, держреєстратор буде бачити безпосередньо – чи не підроблене судове рішення, чи набуло воно чинності тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у липні 2023 року ДП «ІСС» повідомило, що судді отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. В Електронному кабінеті судді тепер є можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Автор: Наталя Мамченко

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