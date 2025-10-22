На Хмельниччині автомобіль автомобіль збив лося – водій та тварина загинули на місці

Водій наїхав на лося, який зненацька вибіг на дорогу, в результаті автомобіль злетів у кювет.

Фото: Поліція Хмельницької області

На Хмельниччині на трасі «Житомир — Чернівці» неподалік села Ходорівці в Кам’янець-Подільському районі 54-річний житель села Мукша-Китайгородська, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», здійснив наїзд на лося, який зненацька вибіг на дорогу. Внаслідок зіткнення автомобіль злетів у кювет.

Водій і тварина загинули на місці події від отриманих травм. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

