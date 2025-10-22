В Хмельницкой области автомобиль сбил лося – водитель и животное погибли на месте

Водитель наехал на лося, который неожиданно выбежал на дорогу, в результате автомобиль слетел в кювет.

Фото: Полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области на трассе «Житомир — Черновцы» недалеко от села Ходоровцы в Каменец-Подольском районе 54-летний житель села Мукша-Китайгородская, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», совершил наезд на лося, который неожиданно выбежал на дорогу. В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет.

Водитель и животное погибли на месте происшествия от полученных травм. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

