Чи може працівник вимагати переведення на дистанційну роботу: пояснення від Держпраці

Працівник має право вимагати тимчасового переведення на дистанційну роботу лише в одному випадку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах воєнного стану дедалі більше працівників переходять на надомну або дистанційну роботу.

Працівник має право вимагати переведення на дистанційну роботу лише в одному випадку — якщо на робочому місці щодо нього були вчинені дії, які мають ознаки дискримінації. Про це нагадали у Держпраці.

такому разі він може просити тимчасового переведення на дистанційку терміном до двох місяців.

Однак роботодавець має право відмовити, якщо:

трудова функція працівника не дозволяє виконувати роботу дистанційно;

або працівник не надав доказів факту дискримінації, домагання чи насильства.

У звичайних умовах дистанційна робота має оформлюватися письмовим трудовим договором.

Але під час воєнного стану чи інших надзвичайних ситуацій роботодавець може встановити дистанційну форму роботи наказом або розпорядженням, без укладення окремого договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.