Может работник требовать дистанционную работу: объяснение от Гоструда

23:48, 22 октября 2025
Работник имеет право требовать временного перевода на дистанционную работу только в одном случае.
В условиях военного положения все большее число работников переходят на надомную или дистанционную работу.

Работник имеет право требовать перевода на дистанционную работу только в одном случае — если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, имеющие признаки дискриминации. Об этом напомнили в Гоструда. 

В таком случае он может просить временного перевода на дистанционку на срок до двух месяцев.

Однако работодатель имеет право отказать, если:

  • трудовая функция работника не позволяет выполнять работу дистанционно;
  • или работник не предоставил доказательств факта дискриминации, домагательства или насилия.

В обыденных условиях дистанционная работа обязана оформляться письменным трудовым контрактом.

Но во время военного положения или других чрезвычайных ситуаций работодатель может установить дистанционную форму работы приказом или распоряжением без заключения отдельного договора.

