У Польщі арештували чоловіка, підозрюваного у підпалі офісу партії Дональда Туска

У Варшаві 44-річного поляка взяли під варту на три місяці.

Фото: RMF24

У Польщі на три місяці арештували 44-річного громадянина за підпал будівлі у Варшаві, де розташована штаб-квартира партії «Громадянська платформа» прем’єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24.

Рішення ухвалили на закритому засіданні Окружного суду Центрального району Варшави в середу. Суддя задовольнила клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий арешт підозрюваного.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури і застосував до чоловіка тимчасовий арешт», – зазначила прокурор.

