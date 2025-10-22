В Польше арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге офиса партии Дональда Туска

В Варшаве 44-летнего поляка взяли под стражу на три месяца.

Фото: RMF24

В Польше на три месяца арестовали 44-летнего гражданина за поджог здания в Варшаве, где расположена штаб-квартира партии «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24.

Решение было принято на закрытом заседании Окружного суда Центрального района Варшавы в среду. Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения о временном аресте подозреваемого.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил к мужчине временный арест», — отметила прокурор.

