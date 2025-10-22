Як діяти родині, якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон: пояснення та алгоритм

Якщо військовий зник безвісти або опинився в полоні, члени його родини можуть діяти за визначеним алгоритмом, щоб отримати допомогу, розпочати офіційний розшук і скористатися правами, гарантованими державою. Про це повідомили у Мін’юсті.
Куди звертатися
Національна поліція України
Родичам радять особисто звернутися до територіального підрозділу поліції, надати всю відому інформацію, документи, повідомлення від ТЦК та СП, а за потреби — зразок ДНК.
Контакти:
Національне інформаційне бюро (НІБ)
ДП «Український національний центр розбудови миру».
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
На сайті Координаційного штабу також можна створити Особистий кабінет — інструмент для отримання оновленої інформації щодо військовополонених або зниклих безвісти осіб (Для реєстрації потрібен електронний ключ).
Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ
Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету червоного хреста
Які дані потрібно надати
Як отримати витяг із Реєстру зниклих безвісти
Заяву надсилають на [email protected], зазначивши мету звернення, дані зниклої особи та заявника. Документ видається упродовж 10 робочих днів, а за потреби перевірки — до 30 днів.
Виплати родинам військових, які зникли безвісти
Військовим, які зникли, продовжують нараховувати посадовий оклад, надбавки, щомісячну винагороду у 100 000 грн, які можуть отримувати члени їхніх сімей.
Виплати тривають до моменту, коли суд визнає особу безвісно відсутньою або оголошеною померлою.
Хто має право на кошти
Грошове забезпечення отримують:
Якщо таких родичів немає — виплати здійснюють повнолітнім дітям, братам або сестрам.
Як оформити виплати
Член родини подає заяву на ім’я командира військової частини з копіями:
Командир розглядає документи протягом 15 днів і повідомляє заявника про рішення.
