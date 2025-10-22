Як діяти родині, якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон: пояснення та алгоритм

Мін’юст представив порядок дій родини у разі зникнення військовослужбовця або потрапляння його в полон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо військовий зник безвісти або опинився в полоні, члени його родини можуть діяти за визначеним алгоритмом, щоб отримати допомогу, розпочати офіційний розшук і скористатися правами, гарантованими державою. Про це повідомили у Мін’юсті.

Куди звертатися

Національна поліція України

Родичам радять особисто звернутися до територіального підрозділу поліції, надати всю відому інформацію, документи, повідомлення від ТЦК та СП, а за потреби — зразок ДНК.

Контакти:

Email: [email protected]

Телефон: 102, 0894201867, 0800212151

Національне інформаційне бюро (НІБ)

ДП «Український національний центр розбудови миру».

Гаряча лінія: 1648

Із-за кордону: +380442878165

Сайт

Viber-Бот: https://chats.viber.com/nib uncp bot;

Telegram-Бот: https://t.me/nib uncp bot;

Google-Форма (за попередньою реєстрацією на сайті).

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Кол-центр: 1698

Онлайн-анкета — на сайті МВС

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На сайті Координаційного штабу також можна створити Особистий кабінет — інструмент для отримання оновленої інформації щодо військовополонених або зниклих безвісти осіб (Для реєстрації потрібен електронний ключ).

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ

Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету червоного хреста

Які дані потрібно надати

ПІБ, дата народження, копії паспорта та військового квитка;

військова частина, посада, обставини й дата зникнення;

фото, опис особливих прикмет, контакти побратимів;

матеріали, що підтверджують можливий полон або загибель.

Як отримати витяг із Реєстру зниклих безвісти

Заяву надсилають на [email protected], зазначивши мету звернення, дані зниклої особи та заявника. Документ видається упродовж 10 робочих днів, а за потреби перевірки — до 30 днів.

Виплати родинам військових, які зникли безвісти

Військовим, які зникли, продовжують нараховувати посадовий оклад, надбавки, щомісячну винагороду у 100 000 грн, які можуть отримувати члени їхніх сімей.

Виплати тривають до моменту, коли суд визнає особу безвісно відсутньою або оголошеною померлою.

Хто має право на кошти

Грошове забезпечення отримують:

дружина (чоловік);

законні представники дітей;

батьки (крім позбавлених батьківських прав).

Якщо таких родичів немає — виплати здійснюють повнолітнім дітям, братам або сестрам.

Як оформити виплати

Член родини подає заяву на ім’я командира військової частини з копіями:

паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб і народження дітей;

довідки про місце проживання.

Командир розглядає документи протягом 15 днів і повідомляє заявника про рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.