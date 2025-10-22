Практика судів
Як діяти родині, якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон: пояснення та алгоритм

21:46, 22 жовтня 2025
Мін’юст представив порядок дій родини у разі зникнення військовослужбовця або потрапляння його в полон.
Як діяти родині, якщо військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон: пояснення та алгоритм
Якщо військовий зник безвісти або опинився в полоні, члени його родини можуть діяти за визначеним алгоритмом, щоб отримати допомогу, розпочати офіційний розшук і скористатися правами, гарантованими державою. Про це повідомили у Мін’юсті.

Куди звертатися

Національна поліція України

Родичам радять особисто звернутися до територіального підрозділу поліції, надати всю відому інформацію, документи, повідомлення від ТЦК та СП, а за потреби — зразок ДНК.
Контакти:

Національне інформаційне бюро (НІБ)

ДП «Український національний центр розбудови миру».

  • Гаряча лінія: 1648
  • Із-за кордону: +380442878165
  • Сайт
  • Viber-Бот: https://chats.viber.com/nib uncp bot;
  • Telegram-Бот: https://t.me/nib uncp bot;
  • Google-Форма (за попередньою реєстрацією на сайті).

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

  • Кол-центр: 1698
  • Онлайн-анкета — на сайті МВС

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

  • Телефон: 0800300529, 0954127424
  • E-mail: [email protected]
  • Telegram: t.me/Koord_shtab

На сайті Координаційного штабу також можна створити Особистий кабінет — інструмент для отримання оновленої інформації щодо військовополонених або зниклих безвісти осіб (Для реєстрації потрібен електронний ключ).

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ

Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету червоного хреста

Які дані потрібно надати

  • ПІБ, дата народження, копії паспорта та військового квитка;
  • військова частина, посада, обставини й дата зникнення;
  • фото, опис особливих прикмет, контакти побратимів;
  • матеріали, що підтверджують можливий полон або загибель.

Як отримати витяг із Реєстру зниклих безвісти

Заяву надсилають на [email protected], зазначивши мету звернення, дані зниклої особи та заявника. Документ видається упродовж 10 робочих днів, а за потреби перевірки — до 30 днів.

Виплати родинам військових, які зникли безвісти

Військовим, які зникли, продовжують нараховувати посадовий оклад, надбавки, щомісячну винагороду у 100 000 грн, які можуть отримувати члени їхніх сімей.

Виплати тривають до моменту, коли суд визнає особу безвісно відсутньою або оголошеною померлою.

Хто має право на кошти

Грошове забезпечення отримують:

  • дружина (чоловік);
  • законні представники дітей;
  • батьки (крім позбавлених батьківських прав).

Якщо таких родичів немає — виплати здійснюють повнолітнім дітям, братам або сестрам.

Як оформити виплати

Член родини подає заяву на ім’я командира військової частини з копіями:

  • паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб і народження дітей;
  • довідки про місце проживання.

Командир розглядає документи протягом 15 днів і повідомляє заявника про рішення.

