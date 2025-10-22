Практика судов
Как действовать семье, если военнослужащий пропал без вести или попал в плен: разъяснение и алгоритм

21:46, 22 октября 2025
Минюст представил порядок действий семьи в случае исчезновения военнослужащего или его попадания в плен.
Если военный пропал без вести или оказался в плену, члены его семьи могут действовать по определенному алгоритму, чтобы получить помощь, начать официальный розыск и воспользоваться правами, гарантированными государством. Об этом сообщили в Минюсте.

Куда обращаться

Национальная полиция Украины

Родственникам рекомендуется лично обратиться в территориальное подразделение полиции, предоставить всю известную информацию, документы, уведомления от ТЦК и СП, а при необходимости — образец ДНК.
Контакты:

Национальное информационное бюро (НИБ)

ГП «Украинский национальный центр построения мира».

  • Горячая линия: 1648
  • Из-за границы: +380442878165
  • Сайт
  • Viber-бот: https://chats.viber.com/nib_uncp_bot
  • Telegram-бот: https://t.me/nib_uncp_bot
  • Google-форма (по предварительной регистрации на сайте)

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

  • Кол-центр: 1698
  • Онлайн-анкета — на сайте МВД

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

  • Телефон: 0800300529, 0954127424
  • E-mail: [email protected]
  • Telegram: t.me/Koord_shtab

На сайте Координационного штаба также можно создать Личный кабинет — инструмент для получения обновленной информации о военнопленных или пропавших без вести (для регистрации требуется электронный ключ).

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ

Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста

Какие данные нужно предоставить

  • ФИО, дата рождения, копии паспорта и военного билета;
  • воинская часть, должность, обстоятельства и дата исчезновения;
  • фото, описание особых примет, контакты сослуживцев;
  • материалы, подтверждающие возможный плен или гибель.

Как получить выписку из Реестра пропавших без вести

Заявление направляют на [email protected], указав цель обращения, данные пропавшего и заявителя. Документ выдается в течение 10 рабочих дней, а при необходимости проверки — до 30 дней.

Выплаты семьям военнослужащих, пропавших без вести

Военнослужащим, которые пропали, продолжают начислять должностной оклад, надбавки и ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 грн, которое могут получать члены их семей.
Выплаты продолжаются до момента, когда суд признает человека безвестно отсутствующим или объявит умершим.

Кто имеет право на выплаты

Денежное обеспечение получают:

  • супруг (супруга);
  • законные представители детей;
  • родители (кроме лишенных родительских прав).

Если таких родственников нет — выплаты осуществляются совершеннолетним детям, братьям или сестрам.

Как оформить выплаты

Член семьи военнослужащего подает заявление на имя командира воинской части с копиями:

  •  паспорта, ИНН, свидетельств о браке и рождении детей;
  • справки о месте проживания.

Командир рассматривает документы в течение 15 дней и сообщает заявителю о решении.

